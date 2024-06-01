サッカー　フットサル　ジャージ　アスレタ

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ATHLETAの上下セットアップジャージです。【サイズ】Mメンズ着丈約70cm身幅約55cm袖丈（首元から）約72cmウエスト（ゴム）約62cm股下約65cm総丈約97cmなお、自宅保管商品となりますのでその点ご理解いただける方宜しくお願いいたします。