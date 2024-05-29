新緑の梓川上高地田代橋油絵歴50年祖父が描いた油絵です。京都在住様々な場所で、展示させてもらっています。気に入ってくださった品を購入してくださったりしています。今はコロナ禍ですので、中止中初のメルカリ出品です。気に入ってくださったら幸いです。縦45横40額付きです‼️額込みのサイズです。



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和紙の絵写真 川 湖 「残雪の穂高連峰と新緑の梓川」 パネル付き 30x21cm 絵画 インテリア おしゃれ 玄関 風水 絵 壁掛け 風景 北欧 風景画 油絵 金運 開運 アートパネル 緑 初夏 Natural Memories



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和紙の絵写真 川 湖 「残雪の穂高連峰と新緑の梓川」 額縁付き 44x31cm 絵画 インテリア 額付き 風景画 油絵 額入り アートフレーム おしゃれ 北欧 風水 玄関 絵 風景 油絵 金運 開運 壁掛け アートパネル 緑 初夏 Natural Memories



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