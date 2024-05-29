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油絵　新緑の梓川
商品番号 U97679918253
商品名

油絵　新緑の梓川
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,640 円
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商品詳細

新緑の梓川上高地田代橋油絵歴50年祖父が描いた油絵です。京都在住様々な場所で、展示させてもらっています。気に入ってくださった品を購入してくださったりしています。今はコロナ禍ですので、中止中初のメルカリ出品です。気に入ってくださったら幸いです。縦45横40額付きです‼️額込みのサイズです。
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油絵　新緑の梓川
油絵 新緑の梓川 | tradexautomotive.com

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和紙の絵写真 川 湖 「残雪の穂高連峰と新緑の梓川」 額縁付き 44x31cm 絵画 インテリア 額付き 風景画 油絵 額入り アートフレーム おしゃれ 北欧 風水 玄関 絵 風景 油絵 金運 開運 壁掛け アートパネル 緑 初夏 Natural Memories

油絵　新緑の梓川
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油絵　新緑の梓川
油絵 新緑の梓川 - 通販 - gofukuyasan.com

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