イチロー　2001年オールスター　直筆サインボール

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商品詳細
商品ご覧頂き誠にありがとうございます★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆◽️品名【イチロー 2001オールスター 直筆サインボール】◽️状態:サインが消えかかってます。◽️その他、注意事項：トラブルを避けるため、商品到着後のクレームや返品返金は遠慮願います。素人保管品ですので神経質な方はご購入お控えください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation513821.html
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