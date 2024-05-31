北海道日本ハムファイターズ 森本稀哲 レプリカユニフォーム ᒪ ホーム

◆商品・状態について◆中古品のため少々の使用感がございますが、特筆すべきダメージはございません。◆配送について◆らくらくメルカリ便(ヤマト運輸ネコポスまたは宅急便コンパクト)にて発送予定です。規格サイズ内に商品を折りたたむため、たたみじわがつく可能性がございます。予めご了承ください。◆購入手続き・価格について◆画像と説明欄の内容に不明点等無い場合は、即決購入可能です。コメント欄で交渉中の場合でも最初に購入手続き完了された方とお取引させて頂きます。状況により販売価格の1〜5%程度お値下げ可能ですが、出品直後・値下げ直後の値下げ交渉は原則ご対応できません。値下げ交渉の際は具体的な金額を提示をお願いいたします。■fighters,森本コーチ■



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