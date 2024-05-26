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ダンロップ　ボストンバッグ　ダッフルバッグ　テニスバッグ
商品番号 Q53856927255
商品名

ダンロップ　ボストンバッグ　ダッフルバッグ　テニスバッグ
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)【メーカー】ダンロップ　【商品名】ダッフルバッグ【定価】7700円【サイズ】L55×W29×H28cm【カラー】ブラック×ブラック【素材】ポリエステル【重さ】0.6kgタグ付きです！前面、両サイドには小物収納に便利なジッパーポケット配置。パック内にはオープンポケットありです。新品、未使用ですが自宅保管のため気になる方はご遠慮ください。また他サイトにも出品中です。やりとりの途中でも削除してしまう可能性がありますので、ご了承ください。専用などはしておりません。どうぞ宜しくお願いします(^_^*)#テニス#テニスバッグ#ボストンバッグ#ダンロップ#DUNLOP#ダッフルバッグ
http://narcologia.ru/goods/mobilehome714843.html
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