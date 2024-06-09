直筆サインボール ´93〜´94 豪華メンバー9名寄せ書き 旧ミズノマーク

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商品詳細
長嶋茂雄さん野村克也さん森祗晶さん清原和博さん前田智徳さん鈴木一朗さん野茂英雄さん松井秀喜さん秋山幸二さん直筆寄せ書きサイン旧ミズノマーク入り家族、知人のコレクション整理を手伝っており、詳しくは解らない事もあります。お値下げ不可プロフィール必読
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