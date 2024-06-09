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Wilson US open 6本入り　ラケットケース
商品番号 N39362447585
商品名

Wilson US open 6本入り　ラケットケース
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ヶ月前にAmazonで¥7000ぐらいで購入　使用回数、約20回ラケットが増えて、お譲り致します。お値下げ不可この商品について素材:ポリエステルサイズ:72×22×32cmラケット6本まで収納可(中厚程度のラケットを基準)部門名:ユニセックス大人
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