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【4セット】バボラBabolatテニスガットRPM パワー125 + エクセル
商品番号 R32114829030
商品名

【4セット】バボラBabolatテニスガットRPM パワー125 + エクセル
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封即日の発送になりますこのハイブリッドなストリングの組み合わせは、優れたパフォーマンスを発揮し、打ちやすいため、ツアーでよく使用されています。このストリングはフランス製です。特徴打球感優れた打球感は、タッチVSにより主に生み出されます。タッチVSの効果を生かすために、交差部分にこのストリングを使用することをお勧めします。しかし、メインで使用し、パワーを向上させることも可能です。スピンメインで使用すると、RPMブラストはより強力なスピン性能を発揮します。耐久性異なる2本のストリングを組み合わせることで摩擦温度が下がり、耐久性が高まります。耐久性に優れたストリングを探されている、試合に出場するプレーヤーに適しています。バボラBabolat硬式テニスガットRPMパワー125+エクセル用途···硬式種類···ストリング・ガット張り機
http://narcologia.ru/goods/cryptographic640737.html
http://narcologia.ru/goods/moisture941469.html
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