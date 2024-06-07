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JSN サッカークラブ ユニフォーム 120
商品番号 K14275073477
商品名

JSN サッカークラブ ユニフォーム 120
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。JSNサッカークラブのユニフォームです。半袖、ハーフパンツともに120cmです。ソックスは19-21cmです。新品未使用品ですが、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。袋から出してジップロックに入れてネコポスで発送予定です。
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