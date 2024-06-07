JSN サッカークラブ ユニフォーム 120

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。JSNサッカークラブのユニフォームです。半袖、ハーフパンツともに120cmです。ソックスは19-21cmです。新品未使用品ですが、自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。袋から出してジップロックに入れてネコポスで発送予定です。
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