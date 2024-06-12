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【希少】松井秀喜サイン入り 2004 NYヤンキース サインバット
商品番号 V16857413472
商品名

【希少】松井秀喜サイン入り 2004 NYヤンキース サインバット
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態】貰い物でずっと飾っていました。傷などは写真でご確認くださいませm(__)mあくまで中古品のため神経質な方はお控えください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle322625.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation334121.html
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