クラウドレイキー　アルト用

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商品詳細
クラウドレイキーのアルトサックスマウスピース4＊4となります。本体のみ、リガチャーは付属無しです。数年前に購入し、年に数回程度の利用をしていました。リガチャーの擦り傷などが付いています。普段はテナーをメインに演奏しています。ラバーですが、パワフルなサウンドが魅力でジャズ、ファンク、ロック、ポビュラー音楽など幅広く対応できるモデルです。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque372707.html
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