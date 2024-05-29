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クラウドレイキー　アルト用
商品番号 C32439308018
商品名

クラウドレイキー　アルト用
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラウドレイキーのアルトサックスマウスピース4＊4となります。本体のみ、リガチャーは付属無しです。数年前に購入し、年に数回程度の利用をしていました。リガチャーの擦り傷などが付いています。普段はテナーをメインに演奏しています。ラバーですが、パワフルなサウンドが魅力でジャズ、ファンク、ロック、ポビュラー音楽など幅広く対応できるモデルです。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque372707.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial433016.html
http://narcologia.ru/goods/unusable301174.html
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