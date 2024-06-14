阪神タイガース2003リーグ優勝記念　ウインドブレーカー

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野球チーム···阪神タイガースウインドブレーカー サイズ ＬＬ2003リーグ優勝記念にて購入後、一度も着用せず、自宅にて保管。長期自宅保管品ですので、ビニール等に色褪せなどございます。ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願い致します。今回断捨離のため、阪神タイガース2003(若干2005年の物も）リーグ優勝記念品を多数出品しております。興味がある方は是非他の品もご覧下さいませ♪#阪神タイガース#2003リーグ優勝#記念品#ウインドブレーカー