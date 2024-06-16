【Prince】プリンス オールコート用テニスシューズ23.5センチ

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商品詳細
◆プリンスワイドライト4ACL（DPSWA4L455カラー）［Princeシューズレディース]オールコート用☆サイズ...23.5cm性別...レディース対応コート..オールコート3E相当購入時期：昨年数回、使用。中古品になります。箱はありませんので、ご了承ください。
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