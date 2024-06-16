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Wilson 硬式テニスラケット　キッズ用　ultra25J
商品番号 I53033550778
商品名

Wilson 硬式テニスラケット　キッズ用　ultra25J
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···ガールズボーイズ兼用2年前、子供用に新品購入。壁打ち練習程度で4、5回の使用です。大きなキズや汚れはありません。付属のケースもあります。中古品であることをご理解頂き、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive924781.html
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