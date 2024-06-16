Wilson 硬式テニスラケット　キッズ用　ultra25J

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性別···ガールズボーイズ兼用2年前、子供用に新品購入。壁打ち練習程度で4、5回の使用です。大きなキズや汚れはありません。付属のケースもあります。中古品であることをご理解頂き、よろしくお願い致します。