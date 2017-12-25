金本知憲　ユニフォーム

阪神タイガース金本知憲選手のウル虎の夏レプリカユニフォームです。試着のみなので、状態は良好です。サイズLとなっております。カラー···イエロー種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガース



金本知憲氏、カープのユニホーム姿を披露「二度と着ることはないと思っ ...



広島】ＯＢ金本知憲氏、２０年ぶりカープ背番号１０のユニホームに笑顔 ...



金本知憲氏が２０年ぶりカープのユニホーム着用「２度と着ることはない ...



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阪神タイガース 【6】金本知憲 ホーム用レプリカユニフォーム ホワイト ...



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広島のユニホームを手にする金本知憲氏（後方は新井貴浩氏）（撮影 ...



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