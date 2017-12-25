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金本知憲　ユニフォーム
商品番号 L21788640199
商品名

金本知憲　ユニフォーム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース金本知憲選手のウル虎の夏レプリカユニフォームです。試着のみなので、状態は良好です。サイズLとなっております。カラー···イエロー種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガース
http://narcologia.ru/goods/revamp891922.html
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