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- 日本製★アンブロ正規品★ガンバ大阪ユニフォーム★O-XO
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商品詳細
大切にしておりましたが引っ越しを控える事になりましたのでコレクション整理で出品いたします。胸プリントにややヒビ割れがありますが他のプリントや生地は状態良好です♪どなたか大切にしていただける方にお譲りできれば嬉しいです♪カラー...ブルー種類...シャツサイズ...XL(LL)丈...半袖
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