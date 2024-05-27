NEXTAGE 80S ソフトテニス ラケット

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YONEXネクステージ80SサイズSL2デュオラッシュ25P他のラケットでは決して再現できない独特な打感、シンプルでカッコ良いデザインで未だにファンの多い名品です。廃盤カラーなので非常に貴重な1本です！フェイス側面に1箇所塗装剥がれ（塗装のみ）ありますが、全体としては概ね使用感の少ない美品かと思います！不明点ありましたらお気軽にご質問ください。