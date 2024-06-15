CROSSPUTT クロスパット パター Stealth2.0 マレット 34㌅

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CROSSPUTT(クロスパット)PutterパターStealth2.0マレットタイプ特許の2本ライン34インチ色:ブラックカバーはマグネット式です。ラウンド2回しました。画像の通り目立った傷などはありませんが、小さなスレなどはあります。中古品であることご理解ある方にお願い申し上げます。マレット安定感あり、グリップ感触良く落ち着いて構えることができます。特にショートパットのライン出しやすく直進性高いパターです。