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干支置物 前田晶子 作 丑 丑年 HAPPY COW COW 2021
商品番号 K37240317117
商品名

干支置物 前田晶子 作 丑 丑年 HAPPY COW COW 2021
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 8,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

干支置物前田晶子作丑丑年HAPPYCOWCOW2021です。毎年個数限定で干支を題材に作られていています。手作りのため、同じものが２つとない非常に貴重な陶器の置物です。丑年の方・御家族の開運招福に如何でしょうか？独特な世界観・感性を持った作家さんです□略歴1963　大阪府生まれ1987　京都市立芸術大学陶磁器科卒業1988　京都市立工業試験場修了受賞／入選1990　朝日現代クラフト展　入選1991　朝日現代クラフト展　入選1993　第2回草月花の器ビエンナーレ　入選1995　第3回日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞展　　　第22回長三賞陶芸展1996　第４回日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞展　優秀賞受賞　　　FLETCHERCHALLENGECERAMICSAWARD'96　入選パブリックコレクション　　　京都市立芸術大学　　　　ＩＮＡＸ　　　日清食品若手陶芸作家　女流作家　新進気鋭　陶芸　置物　干支　希少　レア　京都市立芸術大学　京都芸大　貴重　コレクター　十二支　開運　招福　縁起物　丑年　値下げ#前田晶子#前田_晶子#晶子#干支置物#干支#丑#牛#ウシ#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#値下げカラー...ホワイト種類...干支置物
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干支置物 巳 巳年 新進気鋭 の 陶芸作家 前田晶子 作です。-

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