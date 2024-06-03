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ブリヂストン アイアン6点セット(5〜P) ダイナミックゴールドS200
商品番号 L99371512703
商品名

ブリヂストン アイアン6点セット(5〜P) ダイナミックゴールドS200
ブランド名 ブリヂストンゴルフ
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRIDGESTONETOUR-Bアイアンセット種類　　　:アイアン番手　　　:5,6,7,8,9,P(6本セット)シャフト　:DynamicGoldS200Flex【S】　スチール利き手　　:右使用に伴う傷や汚れはありますが、商品の状態としてはとても良い状態だと思います。気になる事などありましたらコメント下さい。種類···アイアン利き手···右対象···メンズ
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