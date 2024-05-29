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【限定色】ルポ2 ペンケース　Cカンパニー　ルポペンケース　オールブラック　黒
商品番号 K23083223384
商品名

【限定色】ルポ2 ペンケース　Cカンパニー　ルポペンケース　オールブラック　黒
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。しーさーさんが紹介していたルポペンケースの限定色です。かなり貴重だと思います。
http://narcologia.ru/goods/interconnect300370.html
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