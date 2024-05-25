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スティングレイ/ガルーシャ/エイ革長財布/ハンドメイド 男女兼用
商品番号 L86552578971
商品名

スティングレイ/ガルーシャ/エイ革長財布/ハンドメイド 男女兼用
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただき、ありがとうございます。こちらは2015年に購入したスティングレイの長財布になります。ハンドメイド作品で、当時購入させていただいてから1度も外には出さずに暗所にて大切に保管しておりました。中には使わなくなったカード類とアメリカの硬貨を入れており、少々サビや使用感がございます。画像にてご確認下さい。ファスナーや金属部分などにはサビ等の経年劣化が見受けられます。エイ革自体はまだ硬く、長持ちしそうです。元々2万円代で購入した記憶がありますが、昔の事で失念してしまいました。値下げ不可。素人保管、ハンドメイド、中古品等にご理解ある方のみご購入下さい。よろしくお願い致します。スティングレイ形···長財布カラー···ブルークチ···ファスナー
http://narcologia.ru/goods/stage492097.html
http://narcologia.ru/goods/moped83368.html
http://narcologia.ru/goods/procurement548433.html

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