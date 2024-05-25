スティングレイ/ガルーシャ/エイ革長財布/ハンドメイド 男女兼用

閲覧いただき、ありがとうございます。こちらは2015年に購入したスティングレイの長財布になります。ハンドメイド作品で、当時購入させていただいてから1度も外には出さずに暗所にて大切に保管しておりました。中には使わなくなったカード類とアメリカの硬貨を入れており、少々サビや使用感がございます。画像にてご確認下さい。ファスナーや金属部分などにはサビ等の経年劣化が見受けられます。エイ革自体はまだ硬く、長持ちしそうです。元々2万円代で購入した記憶がありますが、昔の事で失念してしまいました。値下げ不可。素人保管、ハンドメイド、中古品等にご理解ある方のみご購入下さい。よろしくお願い致します。スティングレイ形···長財布カラー···ブルークチ···ファスナー



幻の素材 スタースティングレイ 長財布 エイ革 一枚革 ガルーシャ スティングレイ カード１５枚 大容量 ブラック 黒



スティングレイ ガルーシャ エイ革 長財布 【即発送可能】 8662円 ...



スティングレイ・エイ革・ガルーシャ・スター・長財布・黒・小銭入れ有 ...



長財布 エイ革 ガルーシャ スティングレイ ラウンドファスナー ブルー ...



メンズ 長財布 スタースティングレイ ガルーシャ エイ革 革 新品 未 ...



希少】 スティングレイ 長財布 エイ ガルーシャ ラウンドジップ 男女 ...



超希少 スタースティングレイ 長財布 メンズ ガルーシャ エイ革 小銭 ...



[CHAOS] OLD POINT オールドポイント 二つ折り財布 メンズ 財布 エイ革 ショートウォレット スティングレイ スターマーク ポリッシュ ガルーシャ 本革 革財布 ハンドメイド 本革 (グリーン)



超希少 スタースティングレイ 長財布 ガルーシャ エイ革 小銭入れ ...



スティングレイ 長財布 ガルーシャ カード１５枚収納 大容量 エイ革 ...



熟練の革職人のハンドメイド ラッキーフィッシュ 神の目 天眼 ...



圧倒的な収納力 スティングレイ ダブルファスナー 長財布 ガルーシャ ...



新品 スティングレー ガルーシャ 長財布 レディース スリム ブラック ...



希少品】 エイ革 ガルーシャ ミニ財布 三つ折り財布 小さい コンパクト ...



開運グリーン ガルーシャエイ革スティングレイ ラウンドジッパー長財布 ...