Epiphone Casino Coupe エピフォン カジノクーペ

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商品詳細
EpiphoneCasinoCoupeエピフォンカジノクーペ状態がとてもいいcasinoのcoupeです。ほとんど弾かれていない状態のものです。楽器屋さんで購入したもので、自分は非喫煙者ですが、そこの楽器屋さんが喫煙者だったようで、非喫煙者の自分でもほとんど分かりませんが、ほんの少しタバコ臭さがあります。気になる方は購入をお控えください。ネックも10−46ゲージでまっすぐ、フレットはほとんど残っていますが、目視で8割程度。音もバッチリです。ケースもありますが、こちらはタバコ臭いので、購入者様が希望すればおつけします。申し訳ないですが、タバコの匂いで返品は受け付けません。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse569026.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial812816.html
http://narcologia.ru/goods/moisture836869.html
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