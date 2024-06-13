★カイヤナイト オーバル ペンダント②(SA+)

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美ブルー！カイヤナイトのペンダント② | 虹色の星 powered by BASE



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【一点物】カイヤナイトのルースを包んだ細マクラメネックレスNo.2 | Natural Style powered by BASE



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カイヤナイト オーバル ペンダント 40個 専用-



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宇宙のようなロイヤルブルーを！ネパール産カイヤナイト・Ovalペンダント

理想的なブルーのカイヤナイトペンダントが入荷しました。カイヤナイトは雲母のように薄いミルフィーユのような層が繰り返された鉱物で透明度は他の鉱物に比べると幾分か落ちる傾向にあるのですが、今回のカイヤナイトは鮮やかな青で透け感のある宝石質なものを入手できました。一般的な小売りで2～3万程度する事もあります。その特異な結晶構造により見る位置によってはキャッツアイのような効果を確認することができます。ぜひご検討くださいませ。(素材)18KGP(トップの大きさ)23*18.5*6.5ミリ※チェーンはご自身でご用意をお願い致します(発送)追跡有りにて行います。なお平日は仕事の関係で夜のお返事となる可能性がございます。予めご了承ください。・藍晶石・カイアナイト・ビーズ・天然石・パワーストーン#森の石屋さんカイヤナイト←石別#森の石屋さんペンダント←アイテム別#森の石屋さん←全商品