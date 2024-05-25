ロフトベッド シングル耐荷重150kg高さ170cm北欧風子供部屋耐震ベッド ...

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商品仕様：素材スチール対象年齢：6歳以上商品サイズ：幅205×奥行123（はしごを含む）×高さ170.5cm重量（Netweight）：42.3kg耐荷重：約150KG組立品/完成品：組立品おすすめポイント：・おしゃれデザイン・広々としたベッド下空間・コンセント・宮付き・耐震性に優れているフレーム・通気メッシュ構造・安心の耐荷重150kgロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりしましょう！様々なシーンで活用できるロフトベッド、アイディア次第でいろいろな使い方可能。1.ベッド下をクローゼット・収納スペースとして2.ソファを置くとのんびりくつろぎスペースに3.別売りのシングルベッドを下に置けば二段ベッドにシンプルでスタイリッシュなデザイン耐震性に優れているアイアン支柱に木目塗装、天然木材の木目調を忠実に再現。●広々としたベッド下収納スペースおしゃれに収納できる空間をつくり、お部屋を「見た目すっきり、暮らし快適」にしましょう！●安心の耐荷重150kg●こだわりの安心構造安定感を重視して、横揺れを軽減する直径5cmの太パイプを採用しました。●コンセント付き宮棚ロフトの上でも快適に過ごすために必須の宮棚とコンセント。宮棚は時計や本、小物を置くのにとても便利。●通気性もバッチリで年中快適●ハイガードで転落を防止ベッド横のカードの高さは約30cm。しっかりとした高さで移動や寝返りによる転落を防ぎます。