予測される配送料金18500円程度込の値段設定になります。長年使用した中古品になりますが全く壊れず丈夫なソファーです。合皮か皮かわからないです。わかりずらいですが、皮が変色している部分があります。家具の販売が初めてで不慣れですので、わからないことなどは予め問い合わせしてからご購入をお願いします。



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