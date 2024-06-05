【未使用・作家】青木良太さん　うつわ　2個



2023年最新】青木良太豆皿の人気アイテム - メルカリ



陶芸家 青木良太のキラキラした星空のような器 “スターブルー”シリーズ ...



陶芸家・青木良太さんのうつわと料理【後編】 | Discover Japan ...



時空を超える器に思いを込める、陶芸家・青木良太さんにインタビュー！



青木良太さんの陶器いま知っておきたい逸品 | Discover Japan ...



EXHBITION - 陶芸家・青木良太公式通販サイト RYOTA AOKI POTTERY



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伝統に囚われない強さ」～ 『青木良太展』小山登美夫ギャラリー京都版 ...



陶芸なのにワイングラスも。すべすべで美しい青木良太さんの器[2ページ ...



青木良太作 ペア 銀彩ボウル Bowl M 中銀 〈2個組〉 | monsterdog.com.br



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陶芸家・青木良太さんのうつわと料理【前編】 | Discover Japan ...



陶芸家 青木良太のキラキラした星空のような器 “スターブルー”シリーズ ...



【美濃焼】Bowl LL 口金 スターブルー【RYOTA AOKI POTTERY/青木良太】 陶芸家 食器 丼 鉢 ボウル おしゃれ [MCH212]



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＊＊＊作家の和の器陶磁器陶器磁器bowl、和食器や洋食器、信楽焼有田焼九谷焼丹波焼益子焼美濃焼波佐見焼湯町窯砥部焼瀬戸焼出西窯李朝岡田直人村上直子木下和美小澤基晴奥田章阿部誠岡崎順子石木文よしざわ窯イイホシユミコ大谷哲也清水なおこ木下和美さんの作品をお好きな方に.白豆皿小鉢豆鉢ボウル調味料入れ北欧モダンうつわインテリア雑貨などお探しの方に.＊＊＊【未使用品】作家青木良太 白のうつわ 2個☆☆お送りするのは、【器2個(①②)】のみです。(写真に写るその他の器・木のさじは付きません)メディアや海外でもご活躍の、現代陶芸作家青木良太さんの器です。プロの料理人の方々にも愛用されています. 個展にて購入した、未使用品を出品しています。《特徴》独特の滑らかな質感・透明感ある柔らかなホワイト色が、お料理やデザートを美しく引き立てます。小さめの器ですので、岩塩・砂糖・スパイスなど入れられても.《サイズ》多少の誤差はご容赦ください。①口径約6cm、高さ約4.5cm②口径約7cm、高さ約3.5cm丸い器②の内側面は、直線でなく、すり鉢状のカーブになってます。《状態》とても綺麗な状態ですが、素人保管品ですので、保管による僅かなスレ等あるかもしれません。素人保管品にご理解いただける方に。・お値下げご容赦ください。 カラー···ホワイト素材···陶磁器(セラミック)