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サイズ（およそ）85cm×85cm×90cmたのめる便 300cmで配送予定です。落ち着いたモスグリーンで、サイドの木のカーブがデザインを引き締めていて、重たさを感じさせません。包み込むような座り心地に安心感があってとても良く、たっぷりしているので猫のように座上で丸まってくつろげます。大きいのに回転するので、立ったり座ったりが楽で、狭いところにおいても移動が楽です。台座が円なので、たたみでもフローリングでもspot的な深い椅子足の跡が付きません。気に入っていますが、コタツテーブルを買うことにしたので、手放す事にしました。本体は柔らかい革で、特にカーブのあたりに擦り傷や小さな剥がれがありますが、擦れの場所やお色味のせいか、あまり目立たないかと思います。両サイドとバックは、恐らく合皮と思われ写真で御覧いただくように色見と素材が本体と違いますが、さほど痛みもなくきれいな状態です。革の部分の擦れも、中古品ということを御理解の上ご購入頂きたく思います。発送元の登録は東京ですが、地方に長期滞在しており、群馬県から発送となります。直接のお引き取り歓迎します。その場合は、購入前にご相談ください。送料を抜いた金額で、専用ページを作成します。