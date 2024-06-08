昭和レトロキッチン雑貨ボゥルとザルのまとめ売り

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昭和レトロのボゥルとザル計20個セットのまとめ売りになります。カットデザインのボゥル5個セット直径約17センチ高さ約7.5センチフチにデザインのあるボゥル6個セット大、直径約22センチ高さ約9センチ中、直径約20センチ高さ約8センチ小、直径約18センチ高さ約7センチザル、大小合わせて6個大、直径約23.5センチ高さ約9.5センチ小、直径約20.5センチ高さ約8.5センチ水玉ボゥル、3個セット大、直径約23.5センチ高さ約9.5センチ小、直径約20.5センチ高さ約8.5センチになります。大きい水玉ボゥルの方元々蓋があったみたいです。こちらの商品の蓋は無くしています。古いものですので、キズ汚れ等があります。数が多めになりますがまとめてご購入いただけたら嬉しく思います。ご検討のほど、よろしくお願いします。