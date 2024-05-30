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- シンガポール DRAGON PEWTER 錫彫刻ナプキンリング 6本 新品未使用
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商品詳細
ご覧頂きまして、誠に有り難うございます。シンガポールのDRAGONPEWTER社製錫ナプキンリング6本、新品未使用です。色合いと質感が根強い人気のピューター(錫)、シンガポールの伝統工芸品の錫彫刻、DRAGONPEWTER社のナプキンリング6本セット。新品未使用です。
http://narcologia.ru/goods/message853127.html
http://narcologia.ru/goods/displease295631.html
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