レア　ボウバック　組木　木工　北欧　アート　モダン　チェア　楢　オーク材　２脚

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倉庫整理に伴い出品させて頂きます。レア ボウバック 組木 木工仕上げ 北欧 アート デザイン チェア 楢 オーク材 ２脚 セット になります。出品にあたり簡易クリーニング含めたメンテナンス済みです。北欧アートポップデザインを感じる無垢のオーク材を使用されたチェアです。珍しいアーチバックデザインの両サイドを座面にくり貫かれた大胆な作りに背面も組み木細工にて仕上げられております。ナチュラルで柔らかな外観ですが堅牢な作りによりがたつきやひび割れ等も無く確りと安定しております。角が無い湾曲デザインにてキッズチェアとしても安全なデザインです。座面は作りの良さを伺える座り心地を考えられた丁寧な仕上げです。以外にも１脚出品しておりますので気になる方は御確認下さい。サイズ高さ760mm.横幅470mm.奥行き460mm.座面高さ410mm.二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティークランプ スペイン 北欧 デンマーク スウェーデン フィンランド ノルウェー フランクロイドライト 北欧ガラス nuutajarviiittala H.P.FRANCE イッタラフランス イギリス 無印良品 天然生活 古道具 木箱 引き出し クリニャンクール ヴァンヴ モントルイユ パニエ カゴ バスケット かご ラタン オールドラタン 収納 棚 家具 リビング サイドボード 作家 クウネル ハグオーワー コンランショップ マーガレットハウエル ビンテージ ブロカント アンティーク ヨーロッパ arabia アラビア ロイヤルコペンハーゲンヴォーグelle vougeエルメス グッチ シャネル CHANEL ミッドセンチュリー イームズ ヤコブセン スペースエイジ パントン モダン ウェグナー カッシーナ カリモク コルビジェ イデー マッキントッシュ フランクロイドライト 柳宗理 ウェグナー エーロサーリネン ジョージネルソン アルネヤコブセン ノール paris IDÉE イギリスアンティーク家具 カリモク キツツキ 飛騨産業 モダン アーバン ポストモダン