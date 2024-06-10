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レア　ボウバック　組木　木工　北欧　アート　モダン　チェア　楢　オーク材　２脚
商品番号 V44278773353
商品名

レア　ボウバック　組木　木工　北欧　アート　モダン　チェア　楢　オーク材　２脚
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倉庫整理に伴い出品させて頂きます。レア　ボウバック　組木　木工仕上げ　北欧　アート　デザイン　チェア　楢　オーク材　２脚　セット　になります。出品にあたり簡易クリーニング含めたメンテナンス済みです。北欧アートポップデザインを感じる無垢のオーク材を使用されたチェアです。珍しいアーチバックデザインの両サイドを座面にくり貫かれた大胆な作りに背面も組み木細工にて仕上げられております。ナチュラルで柔らかな外観ですが堅牢な作りによりがたつきやひび割れ等も無く確りと安定しております。角が無い湾曲デザインにてキッズチェアとしても安全なデザインです。座面は作りの良さを伺える座り心地を考えられた丁寧な仕上げです。以外にも１脚出品しておりますので気になる方は御確認下さい。サイズ高さ760mm.横幅470mm.奥行き460mm.座面高さ410mm.二次流通品に付き繊細な状態は画像にて御判断下さい。輸送時の不具合等の対応は致しかねますので御了承下さい。気になる事は事前に御質問下さい。アンティークランプ　スペイン　北欧　デンマーク　スウェーデン　フィンランド　ノルウェー　フランクロイドライト　北欧ガラス　nuutajarviiittala　H.P.FRANCE　イッタラフランス　イギリス　無印良品　天然生活　古道具　木箱　引き出し　クリニャンクール　ヴァンヴ　モントルイユ　パニエ　カゴ　バスケット　かご　ラタン　オールドラタン　収納　棚　家具　リビング　サイドボード　作家　クウネル　ハグオーワー　コンランショップ　マーガレットハウエル　ビンテージ　ブロカント　アンティーク　ヨーロッパ　arabia　アラビア　ロイヤルコペンハーゲンヴォーグelle　vougeエルメス　グッチ　シャネル　CHANEL　ミッドセンチュリー　イームズ　ヤコブセン　スペースエイジ　パントン　モダン　ウェグナー　カッシーナ　カリモク　コルビジェ　イデー　マッキントッシュ　フランクロイドライト　柳宗理　ウェグナー　エーロサーリネン　ジョージネルソン　アルネヤコブセン　ノール　paris　IDÉE　イギリスアンティーク家具　カリモク　キツツキ　飛騨産業　モダン　アーバン　ポストモダン
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