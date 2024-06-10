【確認用画像】アンティーク☆ガラスドーム

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雰囲気あるオーバルガラスドーム b 雰囲気あるオーバルガラスドーム b

☆こちらは【確認用画像】になります。商品の詳細はお問い合わせ下さいませ。＊ガラスドームの中にディスプレイしてある小物は売り切れました。