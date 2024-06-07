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商品詳細
1.5人分サイズなのでゆったりと座れくつろげること間違いなしです。写真は青色のカバーが付いています。洗い替えに黒色もお付けします。カバーの新調は5万円ほどしました。気に入っていただけますと幸いです。商品の説明ブランドフレデリシアFREDERICIA商品名プライムタイムラウンジチェアPrimeTimeLoungeChairデザイナートム・ステップTomSteppサイズ約W95×D94×H96(SH43)cm※日常使いのため経年劣化がある事をご理解頂き、ご購入をご検討下さいませ。梱包配送たのメル便のため、本体とオットマンは別々に出品しています。
http://narcologia.ru/goods/interconnect800470.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney53749.html
http://narcologia.ru/goods/reboot706036.html
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プライムタイム ラウンジチェア オットマン部分-
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プライムタイム ラウンジチェア 本体部分-
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