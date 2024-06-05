送料込み＊ニトリ本革ソファ フリオKD

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商品詳細
引っ越しのため、8月中のみの出品です＊定価129,000円でした。1年ほど使用しましたが、引っ越し先に持って行けないので出品します。全体的に使用感がありますので、神経質な方はご遠慮ください。※背もたれ後ろにほつれがあります。不明な点があればコメントよりご連絡ください＊発送は梱包発送たのメル便を使用する予定です。価格は送料込みです。
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