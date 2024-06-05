☆コンパクトなサイズ感で持ち運びもしやすい木製スツール　グレー

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AA-458☆コンパクトなサイズ感で持ち運びもしやすい木製スツール☆座りやすい曲線座面中央に向かって、ゆるやかにカーブになっているため、お尻にフィットし安定感のある座り心地です。☆ほどよいクッションで快適な座り心地柔らかすぎず硬すぎないクッションで、沈み込み過ぎない快適な座り心地を追求しました。☆スタッキング収納可能使わない時は、重ねて収納できるので場所をとりません。床キズ防止フェルト付き。☆商品詳細サイズ(約)：W48×H40×D26cm☆重量(約)：2.5kg素材：コットン、ポリエステル、天然木☆カラー グレー