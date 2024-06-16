稀少廃盤スウェード cassina カッシーナ　253 NEST ベンチ

●ブランド：CassinaカッシーナContemporaryCollection ●253NESTスツールネストベンチ高級ランクスウェード ●ピエロ・リッソーニがデザインしたベンチです。すっきりとしたスチールパイプの脚部を使いながらも、シート部分の極端なまでのボリューム感が特徴。座った時の適度な沈みが心地よい商品です。リビングルームやベッドルームのオットマン代わりとしてもお使いいただけます。ベンチは、プライベートからパブリックまで、どのような空間にも馴染むデザインです。●Design：ピエロ・リッソーニ（PIEROLISSONI）●参考新品定価約：￥157000〜＋高級ランクスウェード生地推定価格￥250000〜¥400000●SIZE：W1220×D520×H410●素材\u0026仕様：本体＝ポリウレタンフォーム・ポリエステルパッディング・カバーリング、脚＝スティールパイプ・クロームメッキ仕上。●商品のコンディション：モデルハウスにて展示がされていましたお品です。汚れも特になく良品です。



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