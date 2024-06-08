ニトリ ミドルベッド【セパタPW WH】説明書あり

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⭕秋田県湯沢市か羽後町まで引き取りに来られる方限定。※湯沢市・羽後町以外の県南地区での引き取り希望の方は、コメントにてご相談ください。⭕お渡しは、土曜日か日曜日の日中となります。※現時点で、10月のお渡し可能日時14日(土)→14時～17時15日(日)→15時～17時21日(土)→11時～17時22日(日)→11時～17時28日(土)→11時～17時29日(日)→15時～17時⭕購入前に必ずコメントいただけると幸いです。2019年3月に購入しました。1万6000円ほどの価格でした。●商品コード：2021850-2021280●カラー：ホワイト●サイズ：画像2枚目参照●素材：スチール●その他：足の部分に滑り止めのようなフェルトがついていましたが、ごみも多くついていたため、張替えをしています。（画像 4～5枚目）●足の部分に少しさびのような部分があります。(画像4枚目)中古品である旨、ご了承いただける方のみお願いいたします。高さ...ミドルタイプ（130cm～170cm未満）素材...スチール製