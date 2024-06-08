【最終値下げ‼️】ニトリ 3人掛けローソファー 組み換え可能

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ニトリで購入しましたが、引越しを予定しているためお譲りします。1人用と2人用を組み合わせて使用出来きます。2人掛けソファーは、写真の通りリクライニングにすることも出来ます。※毛玉が少しあるので、売る時は全て綺麗にして発送予定です。何か不明点がありましたら、遠慮なく質問ください。テイスト···シンプル・ベーシック機能···ロータイプ主な張り地···布・ファブリックカラー···グレー全体の幅…185cm高さ...52cm奥行...76cm