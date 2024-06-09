アームシェルイームズ チェア リプロダクト ホワイト 木脚

不朽の名作！アームシェルイームズチェアリプロダクト製品数年前購入し、最近まで使用しておりました綺麗に掃除しましたが、若干黒ずみ、傷ありますがまだまだ使って頂けると思います気になる方の購入はお控えくださいm(__)m他にもサイズアウトした子供服などいろいろ出品しています♡おまとめ割致しますので良ければコメントして下さい＾＾発送は解体し小さく梱包して一番お安い方法でお送りしますm(__)m#バースディ#futafuta#フタフタ#mamaraku#ママラク#韓国こども服#zarakids#モンミミ#monmimi#シャネル#口紅#コスメ#リップ#グロスDAW木脚イームズDAW単品EamesArmShellchair肘置き肘掛け滑り止め付きリプロダクト製品リビングチェア椅子木製木脚木足デザインチェアシンプルテイスト···北欧風主な素材···その他



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