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美濃焼 有古窯 大皿 大鉢 5枚セット
商品番号 P57991142242
商品名

美濃焼 有古窯 大皿 大鉢 5枚セット
ブランド名 美濃焼
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美濃焼有古窯とても美しい色と模様なので、大切にしていました。直径約21cm高さ約6.5cm箱はありませんので、別の箱に緩衝材で梱包させて頂きます。たち吉萩焼信楽焼有田焼備前焼FrancfrancアフタヌーンティーIKEAACTUSノリタケプレートレノックスポッタリーバーンBRUNOGienジアンFRANCEPERSEPOLIS
http://narcologia.ru/goods/subtropical226601.html
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