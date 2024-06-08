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- 美濃焼 有古窯 大皿 大鉢 5枚セット
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商品詳細
美濃焼有古窯とても美しい色と模様なので、大切にしていました。直径約21cm高さ約6.5cm箱はありませんので、別の箱に緩衝材で梱包させて頂きます。たち吉萩焼信楽焼有田焼備前焼FrancfrancアフタヌーンティーIKEAACTUSノリタケプレートレノックスポッタリーバーンBRUNOGienジアンFRANCEPERSEPOLIS
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