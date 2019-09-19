ストランドモン　IKEA

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商品詳細
正面 下部にうっすらシミあります。遠くから見るとわからない程度ですが、画像2枚目を参照してください。しばらく、保管していたため、照明の加減では、シミが2枚目よりも濃くなっているようにもおもいます。画像9、10枚目参照(解体して保管してあります)そのほかは、目立つシミや破れはみあたりませんが、usedにご理解頂ける方でお願いいたします。組み立て前の形での配送になります。直接お引き取りは対応していません。送料がかかりますので、最終お値下げになります。
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