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ストランドモン　IKEA
商品番号 N80612035663
商品名

ストランドモン　IKEA
ブランド名 イケア
特別価格 税込 8,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正面　下部にうっすらシミあります。遠くから見るとわからない程度ですが、画像2枚目を参照してください。しばらく、保管していたため、照明の加減では、シミが2枚目よりも濃くなっているようにもおもいます。画像9、10枚目参照(解体して保管してあります)そのほかは、目立つシミや破れはみあたりませんが、usedにご理解頂ける方でお願いいたします。組み立て前の形での配送になります。直接お引き取りは対応していません。送料がかかりますので、最終お値下げになります。
http://narcologia.ru/goods/preference447338.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation697321.html
http://narcologia.ru/goods/composite470754.html
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