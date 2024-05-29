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ソファーベット
商品番号 F14929674850
商品名

ソファーベット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

ニトリで購入しました。状態は破れ等もなく、綺麗かと思います。着払いもしくは引き取りに来てくださる方限定でお願いします！主な張り地...布・ファブリック
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