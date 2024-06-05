ステンレス ラウンド スツール

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商品詳細
ステンレス製のスタッキングチェアです。インダストリアルなシルバーカラーが印象的ミッドセンチュリーな家具や空間と合わせるのをおすすめします。モジュラーシステムのUSMハラーをはじめ今流行りのモジュール家具にぴったりな質感です。■素材ステンレス■サイズ座面：直径約30cm全体：直径約36cm×高さ約46.5cm重量約1.6kg＊購入店引用スタンド的に使っていたのでほぼ未使用です。人気商品でよく品切れしています。簡易包装に発送いたします。ご了承ください。
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