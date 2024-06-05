- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ベッド/マットレス
- >
- マットレス
- >
- 3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【沖縄・離島エリア配送不可商品】◆新品未使用 ◆送料無料◆全品即購入OK【内容品】3Dメッシュ ポケットコイルマットレス セミダブルサイズ【特長】3Dメッシュ仕様なので通気性に優れた呼吸するマットレス。高級感・重厚感のあるブラックカラーはシックに演出してくれるだけではなく寝汗などからのシミや汚れも、目立ちにくいという嬉しいポイントも。また、1つずつ独立したポケットコイルは体への負荷を和らげてくれます。【カラー】・ブラック【商品詳細】サイズ【本体】（約）■SSS:(約)幅80×長さ195×高さ17cm■シングル：(約)幅97×長さ195×高さ17cm■セミダブル：(約)幅120×長さ195×高さ17cm■ダブル：(約)幅140×長さ195×高さ17cm■クイーン：(約)幅80×長さ195×高さ17cm×2枚(sss×2枚)【梱包サイズ】（約）■SSS:(約)27×27×85cm(約17kg)■シングル：(約)27×27×104cm(約20kg)■セミダブル：(約)37×37×65cm(約23kg)■ダブル：(約)37×37×75cm(約26kg)■クイーン：(約)27×27×85cm(約17kg)×2箱(sss×2箱)粧板【表面生地】３Ｄメッシュ【詰め物】ポケットコイル、ウレタン、フェルト【ウレタン比重】25kg/立方メートル【コイル】高さ:16cm線径（ミリ）:2.0/エッジサポートなし鋼線種:SWRH62B巻き数:5.5巻き【コイル数】SSS80：403/Ｓ97:465/SD120:558/Ｄ140:620/Q160:806(sss80×2枚組）【注意事項】※こちらの商品はお客様組み立てとなります。※複数点ご購入の場合、個別の発送となる場合がございます。※マットレスのみの販売となります。※配送業者商品によって配送業者が異なります。配送業者のご指定はいただけません。※発送日土曜日、日曜日、祝日は発送しておりません。発送日は土日祝を除いた日数となります。※沖縄・離島エリア配送不可商品
http://narcologia.ru/goods/sepulchral728832.html
http://narcologia.ru/goods/navigate785930.html
http://narcologia.ru/goods/freezer312198.html
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
http://narcologia.ru/goods/sepulchral728832.html
http://narcologia.ru/goods/navigate785930.html
http://narcologia.ru/goods/freezer312198.html
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感
3Dメッシュ ポケットコイルマットレス ブラック セミダブル 高級感・重厚感