セルマー マウスピース テナーサックス S90 170

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商品詳細
セルマーテナーサックスマウスピース。自宅保管。⚫S90170シャープでかつ温かみの必要なジャズから、古典的なレパートリーに適しています。⚫素材：エボナイト⚫状態：試奏のみですが、長期保管しておりました。箱の中での保存でしたが、少し変色あります。背中の品番の金色は取れています。写真をご確認下さい。⚫その他、注意事項：購入後、自宅にて保管していました。モデルなどご確認下さいませ。#セルマー#SELMER#テナー#サックス#テナーサックス#マウスピース種類...サックス
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