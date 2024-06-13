GMGN392A○AD CORE / エーディコア ダイニングチェア ハイチェア ...

GMGN392A○ADCORE/エーディコアダイニングチェアハイチェアカウンターチェア椅子メープル材ナチュラル北欧スタイル展示品□□商品説明□□1984年より日本国内で家具を作り続けるADCOREDEVISE(エーディコア・ディバイズ)のオリジナル家具ブランド。2009年に発表され、アメリカ西海岸のモダン建築からインスパイアされたファニチャーシリーズを提供する。メインデザイナーは、ADCOREDEVISEインハウスデザイナー・瀬戸昇氏。ADCOREDEVISEオリジナルのブランドを3つ手掛けるが、A-modeでは、モノそのもののデザインよりもカリフォルニアのゆったりとしたライフスタイルを重視。簡素なデザインの中に優しい雰囲気が感じられる。ADCOREDEVISEのコンセプトは「時代を超えて愛される、高い価値を持った家具づくり」。すべての家具が国内生産され、JIS規格の3倍以上の強度をもつ。一度商品化した製品は廃番にしないなど、長年使い続けられる家具を提供するためのこだわりが徹底的に貫かれている。メープルのフレームとコバルトブルーのコントラストが美しいハイチェアです。約:実寸サイズ（mm）w485×d530×h1045×sh600※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法佐川急便兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい



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