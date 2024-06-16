無印良品　MUJI ソファベンチカバー　本体用＋オットマン用　新品未開封　グレー

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主な素材···綿・コットン柄···無地テイスト···シンプル・ベーシック、モダン※注意※カバーのみの出品です。無印良品ソファベンチの本体用とオットマン用のカバーです。公式では既に売り切れているグレーのお色になります。予備にセットで買っていましたが、他の色を購入したためこちらは新品未開封のまま出品いたします。よろしくお願いします。無印良品ソファベンチカバーオットマンカバーネイビーMUJIソファソファベッド