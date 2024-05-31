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足置きソファー　オットマン　モスグリーン
商品番号 S63093058814
商品名

足置きソファー　オットマン　モスグリーン
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#その他の家具•ジャッキー☆リサイクルサイズ約縦50横55高さ35特に目立つ汚れはありません正方形に近く規則正しい形状四つ足の安定感ある木製落ち着きあるモスグリーンカラー足置きの他にも様々な用途がある万能的なソファーです・腰掛け・落語の台座・将棋版・テーブル#その他の家電•リサイクルのジャッキー#オットマン#足置きソファ#インテリア家具
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