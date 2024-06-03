ロイヤルコペンハーゲン　ジュリアンマリー　カップ　【1】

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⭐閲覧してくださりありがとうございます。【お願い】ご購入は商品到着後24時間以内に受け取り連絡が可能で、お取引が完了できる方でお願いします。ロイヤルコペンハーゲン ジュリアンマリー カップ❶カップ直径:6.5cm 高さ:5.5cm❷ソーサーはありません。❸原産国デンマーク(タイ製ではありません)❹品質A(1)級品※NC・NRでお願いします。※その他、不明な点はお問い合わせください。