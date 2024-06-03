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◉週末限定◉ チャイナシーズ　中華皿　カレー皿　２枚
商品番号 I97445253628
商品名

◉週末限定◉ チャイナシーズ　中華皿　カレー皿　２枚
ブランド名 マエバタ
特別価格 税込 1,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Chinaseasチャイナシーズ　前畑陶器未使用ですが、一か所　ペイントのムラがみられます。最後の写真にてご確認ください。裏から見ればわかる程度のもので、キズではございません。ご理解の程よろしくお願いします。5800→5500カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/sci-fi316547.html
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http://narcologia.ru/goods/troupe166711.html
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