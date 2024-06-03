◉週末限定◉ チャイナシーズ　中華皿　カレー皿　２枚

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Chinaseasチャイナシーズ 前畑陶器未使用ですが、一か所 ペイントのムラがみられます。最後の写真にてご確認ください。裏から見ればわかる程度のもので、キズではございません。ご理解の程よろしくお願いします。5800→5500カラー···ホワイトお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸